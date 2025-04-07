Водночас є проблеми у Кінгслі Комана.
Гаррі Кейн, Getty Images
07 квітня 2025, 14:38
Півзахисник Баварії Леон Горецка та нападник Гаррі Кейн відновилися після травм. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, обидва футболісти відновилися після своїх пошкоджень і вже тренуються у загальній групі команди Венсана Компані.
Таким чином, обидва мають бути готові зіграти проти Інтера у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
У той же час вінгер Кінгслі Коман пропустив заняття і все ще продовжує відновлення після травми.
Нагадаємо, матч Баварія — Інтер пройде завтра, 8 квітня, о 22:00 за Києвом.