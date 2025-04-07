Німеччина

Водночас є проблеми у Кінгслі Комана.

Півзахисник Баварії Леон Горецка та нападник Гаррі Кейн відновилися після травм. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, обидва футболісти відновилися після своїх пошкоджень і вже тренуються у загальній групі команди Венсана Компані.

Таким чином, обидва мають бути готові зіграти проти Інтера у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У той же час вінгер Кінгслі Коман пропустив заняття і все ще продовжує відновлення після травми.

Нагадаємо, матч Баварія — Інтер пройде завтра, 8 квітня, о 22:00 за Києвом.