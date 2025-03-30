Німеччина

Угода з 45-річним угорцем розрахована до кінця сезону.

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера, яким став Жолт Лоу.

Угода з 45-річним угорським фахівцем розрахована до кінця нинішнього сезону.

До цього Лоу працював у структурі Red Bull у якості керівника розвитку футболу. На своєму новому місці він замінив раніше звільненого Марка Розе.

Також Лоу працював асистентом головного тренера в Баварії, Челсі, ПСЖ, Лейпцигу, Зальцбурзі та Ліферінгу.

Після 27 турів Лейпциг набрав 42 очки і посідає шосте місце у турнірній таблиці Бундесліги.