Угода з 45-річним угорцем розрахована до кінця сезону.
Жолт Лоу, РБ Лейпциг
30 березня 2025, 17:40
Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера, яким став Жолт Лоу.
Угода з 45-річним угорським фахівцем розрахована до кінця нинішнього сезону.
До цього Лоу працював у структурі Red Bull у якості керівника розвитку футболу. На своєму новому місці він замінив раніше звільненого Марка Розе.
Також Лоу працював асистентом головного тренера в Баварії, Челсі, ПСЖ, Лейпцигу, Зальцбурзі та Ліферінгу.
Після 27 турів Лейпциг набрав 42 очки і посідає шосте місце у турнірній таблиці Бундесліги.