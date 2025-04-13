Німеччина

Запекле дербі.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані підбив підсумки матчу 29-го туру німецької Бундесліги з дортмундською Боруссією (2:2). Його слова наводить Bayern & Germany.

"До першого голу я відчував, що у нас був хороший темп гри з м'ячем. Ми створювали моменти. У Олісе був досить небезпечний момент у першому таймі. А потім, після першого пропущеного м'яча від Дортмунда, гра стала нагадувати кубкову.

Якби я був вболівальником, я б купив квиток на такий матч. Але, звичайно, як тренер, ти хочеш, щоб твоя команда трохи більше контролювала гру. Хотілося, щоб ми продовжували робити те саме, що в першому таймі. Ми боролися до кінця, щоб виграти цей матч. Наш суперник робив те ж саме.

Якби таких матчів не було, ми б шкодували про це. Тож у мене змішані почуття. Але, врешті-решт, ми хотіли випереджати Баєр на шість очок за підсумками вікенду. На даному етапі сезону кожне очко дається нелегко, тож це хороший результат.

Ми виходимо на кожну гру з бажанням перемогти. Тому є відчуття, що ми могли б зіграти краще. Але, враховуючи травми, які в нас були останнім часом, важливо, щоб у нас була енергія та єдність.

Наші вболівальники бачили, що за останні дві гри ми завдали 50 ударів по воротах. Це не брехня, 50 ударів по воротах двох команд, які перебувають у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Звичайно, не все ідеально зараз, але є менталітет і віра. Незважаючи на травми, ми завжди можемо бути небезпечні", — сказав Компані.

Раніше повідомлялося, що Мюллер має варіанти з продовженням кар’єри у Серії А.