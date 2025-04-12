Німеччина

Німець може опинитися в Італії або вибрати МЛС, або взагалі закінчити кар'єру.

Півзахисник Баварії Томас Мюллер має кілька варіантів продовження своєї кар'єри. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 35-річний німець отримав кілька пропозицій від італійських клубів з Серії А, а також він має варіанти в МЛС.

Також наголошується, що майбутнє футболіста дуже відкрито аж до варіанта із завершенням кар'єри.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мюллер залишить Баварію після 25 років у клубі і стане вільним агентом цього літа.

Нинішнього сезону Мюллер провів 37 матчів, у яких забив шість голів та віддав п'ять гольових передач.