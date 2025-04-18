Німеччина

На рахунку захисника "джмелів" дві результативні передачі.

Захисника дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербека визнали найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками березня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду Ніко випередив Надіма Амірі, Майкла Олісе, Хаві Сімонса, Робіна Хака та Норді Мукіеле.

Минулого місяця 25-річний німець провів чотири матчі, в яких відзначився двома гольовими передачами.

Цього сезону, який вже закінчено для футболіста через травму, Шлоттербек провів 37 матчів, у яких віддав п'ять асистів.

Після 29 турів Боруссія Д набрала 42 очки і посідає восьме місце у Бундеслізі.