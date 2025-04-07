Німеччина

Втрата для команди Ковача.

Універсальний захисник дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек через важку травму пропустить залишок сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "джмелів".

Зазначається, що 25-річний німець отримав розрив лівого меніска. Найближчим часом йому буде зроблена хірургічна операція. Через це пошкодження коліна Шлоттербек буде поза грою протягом наступних декількох місяців.

"Відсутність Ніко дуже сильно вдарила по нас. Він дуже важлива частина нашої команди і вражає своїми стабільно хорошими виступами в цьому сезоні. Ми сподіваємося, що він швидко відновить форму і отримає від нас максимальну підтримку", – заявив спортивний директор клубу Себастьян Кель.

Цього сезону Ніко Шлоттербек відіграв за Боруссію Д 37 матчів та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником Боруссії Д.