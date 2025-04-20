Німеччина

"Ротен" впевнено йдуть до омріяного чемпіонства.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після перемоги над Гайденгаймом (4:0) в матчі 30 туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "рекордмайстер".

"Ми дивилися багато матчів Гайденгайма. Якщо ви бачили їхні останні ігри, то повинні розуміти, наскільки вони були сильні. Ми знали, як тут буде важко. Хлопці показали сильну гру, великий комплімент їм. Я дуже радий, для нас це було хороше завершення важкого тижня.

Я знаю, що зараз усі говоритимуть, що для Баварії нормально так перемагати. Але ми грали проти непоступливого суперника, який нещодавно завдав багато проблем Баєру. До того ж ми проводили матч на фоні болючої поразки в Лізі чемпіонів. Після такого важко швидко прийти до тями, але команда зробила це. Я пишаюся хлопцями", — заявив Компані.

Наразі Баварія посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, випереджаючи Баєр на дев'ять очок, але у "фармацевтів" на одну зіграну гру менше.