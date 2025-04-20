Німеччина

Мюнхенський клуб готовий попрощатися з 26-річним французьким захисником після трьох сезонів у команді.

Баварія ухвалила рішення продати свого центрального захисника Дайо Упамекано.

За повідомленнями FootMercato, сторони не змогли досягти згоди щодо умов нового контракту, і перемовини зайшли в глухий кут. У клубі з Мюнхена вирішили не затягувати ситуацію і виставити 26-річного француза на трансфер вже цього літа.

Упамекано приєднався до Баварії у 2021 році з РБ Лейпциг і з того часу залишався ключовим гравцем оборони. У поточному сезоні він провів 33 матчі у всіх турнірах, забивши два голи та зробивши одну гольову передачу.

Клуб вже почав шукати потенційних замін для Упамекано, водночас очікується, що інтерес до захисника проявлять провідні команди з Англії та Італії.

Поточна угода Упамекано з Баварією спливає влітку 2026 року.