Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Боруссія Дортмунд - Боруссія Менхенгладбах, Getty Images
20 квітня 2025, 20:59
У рамках 30-го туру Бундесліги Боруссія Дортмунд приймала Боруссію Менхегладбах.
У напруженому матчі з п'ятьма голами сильнішими виявилися господарі і забрали три очки.
Боруссія Дортмунд - Боруссія Менхенгладбах 3:2
Голи: Гірассі, 41, Нмеча, 44, Свенссон, 45+5 - Ітакура, 24, Штогер, 56 (пен)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Брандт, 73), Антон, Бенсебаїні — Коуту (Р'єрсон, 61), Нмеча (Джан, 73), Гросс, Свенссон — Баєр (Чуквуемека, 34), Гірассі, Адеємі (Озджан, 73)
Боруссія Менхенгладбах: Омлін — Скаллі (Лайнер, 70), Ітакура, Ельведі, Ульріх (Нетц, 70) — Райтц (Нойгаус, 83), Вайгль (Фукуда, 83) — Чванчара (Гак, 70), Штогер, Плеа — Кляйндінст
Попередження: Гірассі — Скаллі, Штогер.