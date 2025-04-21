Німеччина

Фернандо Карро висловився про можливій відхід головного тренера першої команди "фармацевтів".

Напередодні з'явилася інформація про те, що керманич леверкузенського Баєра Хабі Алонсо є пріоритетним варіантом для мадридського Реала на заміну Карло Анчелотті.

Генеральний директор "фармацевтів" Фернандо Карро відповів на питання щодо можливого відходу іспанського фахівця.

"У нас є джентльменська угода з Хабі Алонсо щодо його відходу. Якби прийшла команда, у якій він грав, ми б сіли поговорити і не перешкоджали б йому.

Майбутнє Хабі Алонсо має бути вирішене протягом наступних трьох-чотирьох тижнів. У нас дуже хороші стосунки з Реалом", — цитує слова Карро журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, чинна трудова угода 43-річного Хабі Алонсо з Баєром Леверкузен розрахована до 30 червня 2026 року. Повідомлялося, що німецький клуб планує отримати компенсацію за відхід фахівця в розмірі від 15 до 20 мільйонів євро.