Німеччина

Мадридський гранд вже провів перемовини з оточенням тренера, однак офіційного звернення до Баєра поки що не було.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишається головним кандидатом на посаду наставника мадридського Реала. "Бланкос" вже провели новий раунд переговорів із представниками іспанця, однак офіційно до леверкузенського клубу поки що не зверталися.

У Баєрі очікують остаточного рішення від Алонсо. Якщо він вирішить піти, клуб планує отримати за його трансфер компенсацію в розмірі від 15 до 20 мільйонів євро. Тим часом леверкузенці вже почали вивчати ринок потенційних кандидатів на заміну, але в керівництві все ще зберігають надію, що Хабі залишиться в команді.

Чинна трудова угода 43-річного іспанця з "фармацевтами" розрахована до 30 червня 2026 року.