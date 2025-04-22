Німеччина

У разі провалу перемовин із Баєром щодо Флоріана Вірца, мюнхенці готові зробити ставку на лідера Лейпцига Хаві Сімонса.

Мюнхенська Баварія не полишає надій підписати Хаві Сімонса.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Флоріан Плеттенберг, спортивний директор клубу Макс Еберль розглядає півзахисника Лейпцига як пріоритетний варіант у разі, якщо трансфер Флоріана Вірца з Баєра не відбудеться.

Керівництво Баварії серйозно налаштоване оновити креативну лінію півзахисту, і Сімонс, який демонструє стабільну форму, перебуває у центрі цих планів. У сезоні-2024/25 нідерландець вже записав на свій рахунок десять голів і шість результативних передач у 29 матчах, що лише підкріплює інтерес до нього з боку грандів.

За словами джерела, перемовини можуть активізуватися вже цього літа або бути відкладеними до 2026 року — все залежить від ринку та рішень гравця.