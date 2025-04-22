У разі провалу перемовин із Баєром щодо Флоріана Вірца, мюнхенці готові зробити ставку на лідера Лейпцига Хаві Сімонса.
Хаві Сімонс, Getty Images
22 квітня 2025, 13:47
Мюнхенська Баварія не полишає надій підписати Хаві Сімонса.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Флоріан Плеттенберг, спортивний директор клубу Макс Еберль розглядає півзахисника Лейпцига як пріоритетний варіант у разі, якщо трансфер Флоріана Вірца з Баєра не відбудеться.
Керівництво Баварії серйозно налаштоване оновити креативну лінію півзахисту, і Сімонс, який демонструє стабільну форму, перебуває у центрі цих планів. У сезоні-2024/25 нідерландець вже записав на свій рахунок десять голів і шість результативних передач у 29 матчах, що лише підкріплює інтерес до нього з боку грандів.
За словами джерела, перемовини можуть активізуватися вже цього літа або бути відкладеними до 2026 року — все залежить від ринку та рішень гравця.