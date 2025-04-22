Мюнхенська Баварія не полишає надій підписати Хаві Сімонса.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Флоріан Плеттенберг, спортивний директор клубу Макс Еберль розглядає півзахисника Лейпцига як пріоритетний варіант у разі, якщо трансфер Флоріана Вірца з Баєра не відбудеться.

Керівництво Баварії серйозно налаштоване оновити креативну лінію півзахисту, і Сімонс, який демонструє стабільну форму, перебуває у центрі цих планів. У сезоні-2024/25 нідерландець вже записав на свій рахунок десять голів і шість результативних передач у 29 матчах, що лише підкріплює інтерес до нього з боку грандів.

За словами джерела, перемовини можуть активізуватися вже цього літа або бути відкладеними до 2026 року — все залежить від ринку та рішень гравця.