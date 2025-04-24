Німеччина

Олександр Ткаченко продовжить виступи за клуб до 2026 року.

Український півзахисник Вердера U-17 Олександр Ткаченко підписав новий контракт з бременським клубом, який розрахований до літа 2026 року.

Про це футболіст повідомив через свою сторінку в Instagram, подякувавши всім, хто його підтримував:

"Дякую всім, хто підтримував мене, без вас це було б неможливо", — написав Ткаченко.

Олександр приєднався до Вердера у 2023 році, до цього він виступав за молодіжну команду Динамо Київ. Також він провів 10 матчів за юнацьку збірну України.