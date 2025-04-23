Футболіст вже пройшов медичне обстеження у Берліні.
Олівер Берк, Getty Images
23 квітня 2025, 17:03
Нападник Вердера Олівер Берк у літнє трансферне вікно стане гравцем берлінського Уніону. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, 28-річний шотландець безкоштовно покине склад бременців і на правах вільного агента підпише контракт із новим клубом.
Також наголошується, що футболіст вже пройшов медичне обстеження у Берліні. Вердер у свою чергу розчарований таким результатом подій, адже клуб намагався домовитися з гравцем про новий контракт.
Цього сезону Берк провів 24 матчі, в яких забив шість голів.
Після 30 турів Уніон набрав 36 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Бундеслізі, а у Вердера 45 балів та восьмий рядок.