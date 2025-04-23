Німеччина

Футболіст вже пройшов медичне обстеження у Берліні.

Нападник Вердера Олівер Берк у літнє трансферне вікно стане гравцем берлінського Уніону. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 28-річний шотландець безкоштовно покине склад бременців і на правах вільного агента підпише контракт із новим клубом.

Також наголошується, що футболіст вже пройшов медичне обстеження у Берліні. Вердер у свою чергу розчарований таким результатом подій, адже клуб намагався домовитися з гравцем про новий контракт.

Цього сезону Берк провів 24 матчі, в яких забив шість голів.

Після 30 турів Уніон набрав 36 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Бундеслізі, а у Вердера 45 балів та восьмий рядок.