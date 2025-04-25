Молодий фахівець хоче розпочати самостійну роботу.
Sandro Wagner, getty images
25 квітня 2025, 20:50
Помічник головного тренера збірної Німеччини Сандро Вагнер залишить займану посаду після Ліги націй. Про це повідомляє офіційний сайт "бундестім".
"Я особисто добре розумію бажання Сандро стати головним тренером і поважаю його рішення. У нас був хороший та прозорий обмін думками з цього приводу. Сандро збагатив нашу команду своїм досвідом.
Бажаю йому всього найкращого в подальших професійних кроках", — сказав головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.
Сандро Вагнер працює в штабі Нагельсманна з 2023 року. До цього він працював асистентом головного тренера збірної Німеччини U-20.
Трудова угода фахівця з "бундестім" розрахована до 31 липня 2026 року.