Німеччина

Молодий фахівець хоче розпочати самостійну роботу.

Помічник головного тренера збірної Німеччини Сандро Вагнер залишить займану посаду після Ліги націй. Про це повідомляє офіційний сайт "бундестім".

"Я особисто добре розумію бажання Сандро стати головним тренером і поважаю його рішення. У нас був хороший та прозорий обмін думками з цього приводу. Сандро збагатив нашу команду своїм досвідом.

Бажаю йому всього найкращого в подальших професійних кроках", — сказав головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.

Сандро Вагнер працює в штабі Нагельсманна з 2023 року. До цього він працював асистентом головного тренера збірної Німеччини U-20.

Трудова угода фахівця з "бундестім" розрахована до 31 липня 2026 року.