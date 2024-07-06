Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німці вкрай незадоволені суддівством у матчі з іспанцями.

У матчі 1/4 фіналу Євро-2024 збірна Німеччини в овертаймі поступилася Іспанії (1:2) та вилетіла з домашнього турніру.

За інформацією німецького видання Bild, асистент головного тренера збірної Німеччини Сандро Вагнер після матчу увірвався в суддівську кімнату та голосно ображав головного арбітра зустрічі англійця Ентоні Тейлора.

Нагадаємо, на 106-й хвилині матчу Іспанія — Німеччина атакувальний півзахисник "Бундестім" Джамал Мусіала влучив м'ячем у руку захиснику "Фурії Рохи" Марку Кукурельї. Однак Ентоні Тейлор не призначив пенальті за цей дуже суперечний епізод.

Раніше головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн прокоментував поразку від Іспанії.