Німеччина

У контракті захисника "биків" прописана клаусула на літо — гравець мріє про АПЛ.

Німецький лівий захисник Лейпцига Давід Раум має прописану клаусулу на літнє трансферне вікно, яка перевищує 50 мільйонів євро. Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

За інформацією джерела, контракт 27-річного фулбека з РБ Лейпциг діє до 2027 року, і клуб наразі розраховує на нього.

Сам Раум також задоволений у команді, проте, за інформацією джерела, має амбіцію спробувати себе в англійській Прем’єр-лізі.

Високу суму відступних було узгоджено ще під час переговорів за участі Олівера Мінцлаффа та Кріса Вівелла.

У поточному сезоні Давід Раум провів у футболці "биків"