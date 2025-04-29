У контракті захисника "биків" прописана клаусула на літо — гравець мріє про АПЛ.
Давід Раум, Getty Images
29 квітня 2025, 19:52
Німецький лівий захисник Лейпцига Давід Раум має прописану клаусулу на літнє трансферне вікно, яка перевищує 50 мільйонів євро. Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.
За інформацією джерела, контракт 27-річного фулбека з РБ Лейпциг діє до 2027 року, і клуб наразі розраховує на нього.
Сам Раум також задоволений у команді, проте, за інформацією джерела, має амбіцію спробувати себе в англійській Прем’єр-лізі.
Високу суму відступних було узгоджено ще під час переговорів за участі Олівера Мінцлаффа та Кріса Вівелла.
У поточному сезоні Давід Раум провів у футболці "биків"