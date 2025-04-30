Німеччина

Крок до "дорослого" футболу.

Український нападник Артем Степанов продовжує підкорювати німецький футбол, виступаючи в складі юнацької команди леверкузенського Баєра серед юнаків віком до 19 років.

У поточній кампанії на рахунку 17-річного форварда 22 голи та три гольові передачі за 29 зіграних матчів.

Нещодавно "фармацевти" продовжили з ним контракт на тривалий термін.

Однак у клубі не прагнуть затримувати розвиток власного футболіста, а навпаки шукають для нього нові можливості.

Оренда в Нюрнберзі з Другої Бундесліги в наступному сезоні — одна з них.

Баєр офіційно повідомив, що сторони досягли домовленості, тому наступну кампанію бомбардир проведе вже на "дорослому" рівні в клубі, який цьогоріч відзначає 125 річницю з дня свого заснування.