Німеччина

У Леверкузені натхненні від можливості дати власному гравцю більше практики.

Прогрес українського нападника леверкузенського Баєра Артема Степанова в цьому сезоні таки не залишився непоміченим.

"Фармацевти" вирішили прискорити розвиток власного 17-річного футболіста, надавши йому можливість у наступній кампанії перейти до складу Нюрнберга на правах оренди та пограти вже на рівні Другої Бундесліги.

Спортивний директор Баєра Зімон Рольфес після оголошення про майбутній трансфер поділився власними очікуваннями.

"Ми сподіваємось, що ця оренда надасть подальший поштовх розвитку Артема, надаючи при цьому Нюрнбергу додаткові атакувальні можливості. Багатообіцяюча комбінація для всіх сторін", — заявив німецький функціонер.

У поточній кампанії на рахунку Степанова 22 голи та три гольові передачі за 29 зіграних матчів.