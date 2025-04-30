Німеччина

17-річний український форвард налаштований проявити себе в новій команді під керівництвом Мірослава Клозе.

Юний український центрфорвард леверкузенського Баєра Артем Степанов прокоментував своє майбутнє приєднання до німецького Нюрнберга з другої Бундесліги на правах оренди, яка почне діяти починаючи з цього літа.

"Клуб виявив зацікавленість у мені ще на ранньому етапі та представив чіткий план моїх подальших кроків у професійному футболі. Саме це мене переконало.

З літа я прагну доводити свою спроможність як на тренуваннях, так і в матчах за Нюрнберг, максимально розвиватися і досягати успіхів разом із командою", — цитує слова Степанова офіційний сайт Нюрнберга.

У поточній кампанії на рахунку 17-річного Артема Степанова 22 голи та три гольові передачі за 29 зіграних матчів за команди леверкузенського Баєра різних вікових категорії.