Німеччина

Йоті Хаціалексіу висловився про підписання 17-річного українського форварда на правах оренди з Леверкузена.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що юний український центрфорвард леверкузенського Баєра Артем Степанов приєднається до німецького Нюрнберга з другої Бундесліги на правах оренди, яка почне діяти починаючи з цього літа.

Спортивний директор Нюрнберга Йоті Хаціалексіу поділився враженнями від підписання 17-річного українця.

"Нам вдалося переконати надзвичайно талановитого та затребуваного гравця приєднатися до нашої команди. Ми дуже раді, що він обрав «Нюрнберг» і хоче продовжити свій розвиток саме з нами.

Він вирізняється своєю технікою, вмінням грати головою та потужним завершенням атак. Разом з Мірославом Клозе та всією тренерською командою він працюватиме над тим, щоб ще більше вдосконалити свій профіль та закріпитися на професійній арені", — цитує слова функціонера офіційний сайт Нюрнберга.

У поточній кампанії на рахунку 17-річного Артема Степанова 22 голи та 3 гольові передачі за 29 зіграних матчів за команди леверкузенського Баєра різних вікових категорії.