Німеччина

Головний тренер Нюрнберга розповів про оренду 17-річного українського форварда з Баєра.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що юний український центрфорвард леверкузенського Баєра Артем Степанов приєднається до німецького Нюрнберга з другої Бундесліги на правах оренди, яка почне діяти починаючи з цього літа.

Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе поділився враженнями від підписання 17-річного українця.

"Спробую коротко пояснити. Звичайно, цей гравець нам подобався. У відпустці взимку я спілкувався з людиною, яка працює в Баєрі. Ми довго говорили про Артема, і він порекомендував його. Але наші люди вже тоді мали його на радарі.

Після цього я дивився ігри за його участю, а потім ми зустрілися, щоб показати наш спільний шлях, яким ми його бачимо. Вказати йому на сильні та слабкі сторони, де він може зробити наступні кроки. Ми сподіваємося, що він піде цим шляхом, як і багато інших молодих гравців.

Рафа Лубах також грав у молодіжній команді. Ми сподіваємося, що він піде цим шляхом, як і багато інших, хто прийшов з молодіжних команд. Але не всі однакові. Не всі прогресують з однаковою швидкістю. Але ми всі вважаємо, що він фантастичний гравець", — цитує слова Клозе Kicker.

У поточній кампанії на рахунку 17-річного Артема Степанова 22 голи та 3 гольові передачі за 29 зіграних матчів за команди леверкузенського Баєра різних вікових категорії.