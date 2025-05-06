Німеччина

Клуб із Фюрта шукає новий імпульс у боротьбі за виживання у Бундеслізі 2.

Гройтер Фюрт оголосив про відставку головного тренера Яна Зіверта після поразки від берлінської Герти. Рішення ухвалене напередодні вирішального етапу чемпіонату, де команда веде боротьбу за збереження місця в другому дивізіоні Німеччини.

"Ми вдячні Яну за його енергію та відданість. Він допоміг нам залишатися у грі до самого кінця, однак на фінішній прямій нам потрібен новий поштовх", — зазначив спортивний директор клубу Штефан Фюрстнер.

На момент звільнення Гройтер Фюрт перебуває на 14-й сходинці в Бундеслізі 2, випереджаючи зону вильоту лише на три очки. Нового тренера клуб пообіцяв представити найближчим часом.