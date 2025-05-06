Німеччина

Новоспечений чемпіон Німеччини шукає запасного центрфорварда.

Центральний нападник Баєра Патрік Шик зацікавив Баварію, передає видання SPORT BILD.

Мюнхенці вже звернулися до агентів 29-річного чеха для обговорення можливості його переходу. Новоспечений переможець Бундесліги вбачає в Шику запасного центрфорварда.

Контракт Патріка з леверкузенцями розраховано до кінця червня 2027 року. Повідомляється, що вони готові продати гравця за 25 млн євро.

Проте, наразі невідомо, чи стосується ця потенційна сума трансферу й Баварії. Стосунки між Максом Еберлем (член правління Баварії) і Фернандо Карро (гендиректор Баєра) є напруженими.

Шик виступає за Баєр із вересня 2020-го. У ході поточної кампанії він взяв участь у 43-х матчах усіх турнірів, відзначившись 25-ма голами та одним асистом.