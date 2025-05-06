Німеччина

22-річний німець вже повідомив Хабі Алонсо про своє бажання перейти саме до мюнхенців.

Півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц ухвалив рішення щодо свого майбутнього — він прагне приєднатися саме до Баварії, а не до європейських грандів на кшталт Реала чи Манчестер Сіті. Про це повідомляє видання Bild.

За даними джерела, Вірц відкрито заявив про своє бажання головному тренеру Баєра Хабі Алонсо. Ба більше, мюнхенський клуб уже близький до погодження умов особистого контракту з футболістом.

Орієнтовна рамка контракту вже визначена — 5 років із зарплатнею на рівні 20–25 мільйонів євро на сезон.

У сезоні-2024/25 Вірц провів 43 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 16 голами та 12 асистами.