Німеччина

Зірковий півзахисник Баєра відкрито говорить про бажання спробувати нові виклики, а Баварія залишається основним претендентом на його підписання.

Флоріан Вірц, півзахисник леверкузенського Баєра, висловився щодо можливого відходу з клубу в майбутньому. 22-річний німець зазначив, що йому пощастило бути в центрі уваги багатьох великих клубів, і він готовий прийняти нові виклики.

"Мені пощастило, що мною цікавиться багато неймовірних клубів. Я можу грати за одну з найкращих команд у Німеччині або Європі. Я хочу покинути свою зону комфорту і спробувати щось нове. Я добре розумію, як важливо адаптуватися в новому колективі, і сподіваюся, що швидко знайду своє місце", — сказав Вірц.

Раніше з'явилася інформація, що головна зірка Баєра може перейти до Баварії, хоча клуб вимагатиме за нього не менше 150 мільйонів євро.