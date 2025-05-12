Німеччина

Австрієць може повернутися до Німеччини.

Головний тренер французького Монако Адольф Гюттер влітку може очолити леверкузенський Баєр. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, керівництво "фармацевтів" вражені роботою австрійського фахівця з монегасками та вірять, що разом з ним Баєр продовжить демонструвати найвищі результати.

Зазначається, що перемовин між сторонами ще не було, але цілком ймовірно Баєр зробить пропозицію тренеру найближчим часом.

Позиція Монако та самого Гюттера щодо зацікавленості леверкузенців поки що невідома. Чинна трудова угода 55-річного австрійця з "червоно-білими" розрахована до 30 червня 2027 року.

Зазначимо, що діючий керманич Монако працював у Німеччині з 2018 по 2022 рр. з франкфуртським Айнтрахтом та менхенгладбахською Боруссією.

Цього сезону Монако під керівництвом Аді Гюттера за тур до завершення французької Ліги 1 забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.