Німеччина

Іспанець повертається до Мадриду?

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо заявив, що залишить німецький клуб по завершенню поточного сезону. Цитує іспанського фахівця Фабріціо Романо.

"Настав час повідомити всім, що матчі які залишилися у цьому сезоні, будуть для мене останніми в Баєрі", — заявив Алонсо.

Хабі Алонсо очолив леверкузенський Баєр у жовтні, 2022 року. За цей час "фармацевти" вперше в історії клубу виграли золоті медалі німецької Бундесліги сезону-2023/24 та Суперкубок Німеччини-2024. Також леверкузенці стали володарями Кубку Німеччини-2024 та вийшли у фінал Ліги Європи-2024.

Цього сезону Баєр став срібним призером чемпіонату Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо очолить Реал Мадрид після завершення сезону.