Хабі Алонсо, getty images
09 травня 2025, 16:49
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо заявив, що залишить німецький клуб по завершенню поточного сезону. Цитує іспанського фахівця Фабріціо Романо.
"Настав час повідомити всім, що матчі які залишилися у цьому сезоні, будуть для мене останніми в Баєрі", — заявив Алонсо.
Хабі Алонсо очолив леверкузенський Баєр у жовтні, 2022 року. За цей час "фармацевти" вперше в історії клубу виграли золоті медалі німецької Бундесліги сезону-2023/24 та Суперкубок Німеччини-2024. Також леверкузенці стали володарями Кубку Німеччини-2024 та вийшли у фінал Ліги Європи-2024.
Цього сезону Баєр став срібним призером чемпіонату Німеччини.
Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо очолить Реал Мадрид після завершення сезону.