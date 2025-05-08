Франція

Деталі угоди не розголошуються.

Захисник Баварії Ерік Даєр у літнє трансферне вікно стане гравцем Монако. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні сторони змогли узгодити всі деталі майбутнього контракту, які поки що не розголошуються.

Футболіст дістанеться "монегаскам" безкоштовно, оскільки влітку він залишить склад чемпіонів Бундесліги на правах вільного агента.

Нинішнього сезону Даєр провів 26 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

У той час, як Баварія вже гарантувала собі чемпіонський титул, Монако продовжує боротьбу за місце в Лізі чемпіонів — зараз команда посідає третє місце, відстаючи від Марселя на три очки. Позаду щільно йдуть Ніцца, Страсбур, Лілль та Ліон.