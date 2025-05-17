Німеччина

Чудовий сезон на внутрішній арені для атакувальної ланки Баварії.

Центральний нападник Баварії Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром Бундесліги-2024/25, а правий вінгер клубу Майкл Олісе — найкращим асистентом.

На рахунку 31-річного англійця 26 голів у 31-му матчі турніру, тоді як 23-річний француз відзначився 15-ма асистами в 34-х поєдинках. Для Олісе це була дебютна кампанія у футболці "ротен". Його придбали в Крістал Пелес за 53 млн євро.

Нагадаємо, що мюнхенці стали чемпіонами Німеччини.

У минулому сезоні, коли Бундеслігу виграв Баєр, найкращим асистентом став лівий захисник леверкузенців Алехандро Грімальдо (33М, 13А), а найкращим бомбардиром — Кейн (32М, 36Г).

Раніше стало відомо, хто представлятиме країну в наступній кампанії єврокубків.