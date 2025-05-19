Німеччина

Юний гравець привернув до себе увагу провідних клубів Європи.

Лондонський Арсенал та амстердамський Аякс уважно спостерігають за розвитком юного центрального захисника німецького Кайзерслаутерна Макса Гордона. Про це повідомляє журналіст Домінік Шнайдер.

За інформацією джерела, голова молодіжного департаменту "канонірів" Пер Мертезакер вже зв'язався з оточенням 15-річного німецького футболіста. Німецький функціонер хоче підписати Гордона в січні, 2026 року, коли йому виповниться 16 років.

В свою чергу, інший зацікавлений у вундеркінді "червоних дияволів" клуб — Аякс, поки що обмежився надсиланням своїх скаутів на матчі юніорської команди Кайзерслаутерна для подальшого спостереження за Гордоном.

Раніше повідомлялося, що Фаріолі залишив Аякс.