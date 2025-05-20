Німеччина

Сторони не змогли домовитись про новий контракт.

Вінгер Баварії Лерой Сане стане вільним агентом у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, сторони не змогли домовитись про новий контракт для 29-річного німця.

Футболіст запросив зарплату у клубу в розмірі 12 мільйонів євро + 3 млн у якості бонусів, тоді як чемпіони Німеччини зупинилися на сумі в 10 мільйонів і 5,5 млн для бонусів.

Обидві сторони не захотіли йти на компроміси, тож Сане залишиться без команди цього літа.

Цього сезону Сане провів 45 матчів, у яких забив 13 голів та віддав шість гольових передач.