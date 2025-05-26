Німеччина

Колишній наставник Манчестер Юнайтед підписав контракт до 2027 року та заявив про великі амбіції на новому етапі.

Ерік тен Гаг офіційно став новим головним тренером леверкузенського Баєра. У своїй першій заяві на новій посаді тен Гаг висловив велике захоплення амбіціями клубу та умовами, які йому надали для реалізації проєкту.

"Баєр — один із провідних клубів Бундесліги та частина еліти європейського футболу. Мене вразило спілкування з керівництвом — клуб має чітке бачення розвитку. Я приїхав сюди, щоб підтвердити та посилити амбіції, що зросли в останні роки. Це захопливий виклик — збудувати щось нове у період змін", — сказав тренер.

Тен Гаг змінив на посаді Хабі Алонсо, який залишив команду після історичного чемпіонства у сезоні-2023/24 та очолив Реал.