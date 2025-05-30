Німеччина

Німецький клуб визначився з фінальними кандидатами на пост головного тренера після невдалого сезону в Бундеслізі.

РБ Лейпциг активно працює над пошуком нового головного тренера після завершення сезону-2024/25, у якому команда посіла лише 7 місце в турнірній таблиці Бундесліги. За інформацією Kicker, на фінішній прямій у боротьбі за посаду залишилися два кандидати — Оле Вернер та Александер Блессін.

Оле Вернер нещодавно залишив Вердер, попри чинний контракт до 2026 року. Причиною стало його небажання продовжувати співпрацю з клубом у довгостроковій перспективі. Керівництво бременців прийняло рішення достроково розірвати угоду з тренером.

Александер Блессін добре знайомий з системою РБ — він працював у Лейпцигу з 2012 по 2020 рік, тренуючи молодіжну команду. Після цього наставник працював у бельгійському Остенде та італійській Дженоа, а широкого визнання здобув у складі Юніон Сент-Жіллуаз. Там він вивів команду на друге місце в лізі та виграв Кубок Бельгії у 2024 році. Після цього Блессін очолив Санкт-Паулі, якому допоміг зберегти прописку в еліті після виходу з другої Бундесліги.

Наразі команду очолює Жолт Лев, з яким підписано короткострокову угоду після звільнення Розе.