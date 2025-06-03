Німеччина

Молодший брат зірки Реала обрав дортмундців, попри інтерес Лейпцига та Айнтрахта.

Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем зробив вибір щодо свого майбутнього клубу — ним має стати дортмундська Боруссія. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерел, футболіст відхилив пропозиції РБ Лейпцига та Айнтрахта, віддавши перевагу команді, в якій колись вже грав його старший брат Джуд. На рішення Джоба вплинули спогади про атмосферу на домашньому стадіоні Боруссії, яку він відчував під час відвідин матчів брата.

Наразі тривають активні перемовини між Боруссією та Сандерлендом щодо трансферної суми. Німецький клуб намагається утримати ціну в межах 25 мільйонів євро, однак англійська сторона очікує вищу компенсацію за свого таланта.

Тренер дортмундців Ніко Ковач разом із керівництвом особисто поспілкувався з гравцем і переконав його приєднатися до німецького гранда.

У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем провів 43 матчі за Сандерленд, у яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.