Контракт розрахований до 30 червня 2030 року.
Ібрагім Маза, ФК Баєр
01 травня 2025, 13:26
Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Герти Ібрагімом Мазою.
Угода з 19-річним алжирцем розрахована до літа 2030 року.
За інформацією інсайдерів, сума трансферу становила близько 12 мільйонів євро.
Цього сезону вихованець Герти провів 33 матчі, в яких забив сім голів та віддав три гольові передачі.
Також додамо, що у жовтні 2024 року футболіст дебютував у складі збірної Алжиру, за яку провів два поєдинки.
Після 31 туру Баєр набрав 67 очок і посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баварії на вісім балів.