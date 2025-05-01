Німеччина

Контракт розрахований до 30 червня 2030 року.

Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Герти Ібрагімом Мазою.

Угода з 19-річним алжирцем розрахована до літа 2030 року.

За інформацією інсайдерів, сума трансферу становила близько 12 мільйонів євро.

Цього сезону вихованець Герти провів 33 матчі, в яких забив сім голів та віддав три гольові передачі.

Також додамо, що у жовтні 2024 року футболіст дебютував у складі збірної Алжиру, за яку провів два поєдинки.

Після 31 туру Баєр набрав 67 очок і посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баварії на вісім балів.