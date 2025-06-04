Німеччина

Німецький захисник планує підписати новий довгостроковий контракт із "орлами".

Центральний захисник Айнтрахта Робін Кох ухвалить фінальне рішення щодо свого майбутнього вже в четвер, однак, за даними журналіста Sky Sport DE Флоріана Плеттенберга, усе йде до підписання нового довгострокового контракту.

Очікується, що нова угода буде чинною до 2030 року й не міститиме жодної клаусули про викуп. Крім того, Кох стане найвисокооплачуванішим футболістом франкфуртського клубу.

Інтерес до гравця проявляв також леверкузенський Баєр у рамках пошуку заміни для Йонатана Та, однак на тлі подій, що розвиваються, клуб із Леверкузена вже почав розглядати альтернативні варіанти на позицію в центрі захисту.

У сезоні-2024/25 Робін Кох провів 43 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 2 асисти.