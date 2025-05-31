Німеччина

"Фармацевти" в пошуках заміни капітану.

Леверкузенський Баєр знаходиться в активному пошуку заміни для вже колишнього капітана команди Йонатана Та, який нещодавно підписав контракт з мюнхенською Баварією.

За інформацією Sky Sports, керівництво віце-чемпіонів Німеччини наразі розглядає дві кандидатури на позицію центрального захисника — Наєфа Агерда з Вест Гему та Робіна Коха з франкфуртського Айнтрахта.

Зазначається, що у лондонському клубі не розраховують на 29-річного марокканця та готові продати його найближчого літа.

Чинні угоди вищезазначених гравців з їх клубами розраховані до 30 червня 2027 року.

У сезоні-2024/25 Наєф Агерд відіграв за Реал Сосьєдад (оренда) 36 матчів та отримав сім жовтих карток. В свою чергу Робін Кох провів у складі Айнтрахта Ф за такий самий період 43 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Тен Гаг очолив Баєр.