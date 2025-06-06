Німеччина

Джеймс Макейті може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі.

Штутгарт уважно стежить за ситуацією навколо атакуючого півзахисника Джеймса Макейті та вже зібрав усю необхідну інформацію про потенційний трансфер.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг (Sky Sport Germany), клуб розглядає одразу кілька кандидатур на його позицію, і 22-річний англієць є серед пріоритетів.

Окрім Штутгарта, інтерес до Макаті проявляє Айнтрахт Франкфурт, а також Баєр Леверкузен, хоча на цю мить перемовини ще не набули конкретного розвитку. Також зберігається зацікавленість з боку італійських клубів.

Сам Макейті позитивно налаштований на можливий переїзд до Бундесліги та розглядає варіант із продовженням кар'єри в Німеччині як важливий крок у своєму розвитку.

У завершеному сезоні Джеймс Макейті провів за Ман Сіті 936 хвилин у 27 матчах, в яких він забив 7 голів.