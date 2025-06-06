Німеччина

Вихованець Ренна перебереться до чемпіонату Німеччини.

Правий захисник Лоренц Ассіньйон залишить Ренн і приєднається до Штутгарта, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

За даними transfermarkt, сума трансферу 24-річного француза склала 12 млн євро. Контракт гравця з "швабами" розраховано до кінця червня 2029 року.

Ассіньйон є вихованцем Ренна. На його рахунку сім голів і 11 асистів у 98-ми матчах за клуб Ліги 1 у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Штутгарт націлився на таланта Манчестер Сіті.