Легендарний німець відзначив Мусіалу та Вірца.
Мусіала та Вірц, getty images
06 червня 2025, 17:22
Легенда німецького футболу Філіпп Лам висловився про півзахисників збірної Німеччини Флоріана Вірца та Джамала Мусіалу. Його слова наводить The Athletic.
"Німеччина може бути щаслива, що у неї є Флоріан Вірц і Джамал Мусіала. Це два чудових футболісти, які вселяють величезні надії на майбутнє — як для своїх клубів, так і для національної збірної.
Але найдивовижніше в них те, що вони немов народжені з величезним талантом і призначені для футболу — це видно з їхньої гри. Обидва постійно вимагають м'яч і готові в будь-який момент піти в обведення один на один.
У Вірца неймовірний перший дотик, і він з надзвичайною легкістю змінює швидкість. Мусіала практично нерозлучний із м'ячем. Він може обіграти суперника з місця. Навіть у найбільш насиченій обороні він знаходить проломи.
У багатьох країнах немає й одного плеймейкера такого рівня. У Німеччині їх два. Вони — художники на полі. Сміливі, креативні, інстинктивні. Але що особливо мені в них подобається — Вірц і Мусіала грають на команду. Вони взаємодіють з усіма партнерами по команді, багато працюють без м'яча, допомагають в обороні. Це їхня спільна якість.
І все ж вони багато в чому різняться. Мусіала більш грайливий. Він немов кошеня з клубком шерсті. Він більше варіює свої позиції — то з'являється зліва, то справа, опускається в глибину, а потім трьома швидкими дотиками проникає до штрафного. Він грає захоплююче, хоч і не завжди з чіткою метою.
Вірц, навпаки, не просто хоче брати участь в атакувальній грі — він хоче бути її вирішальним елементом. Він більш прямолінійний і зібраний. Він чекає, вичікує момент і здатний змінити темп гри одним дотиком або пасом. У будь-якому разі, зараз для обох настає етап дорослішання. Для Мусіали — з новим контрактом у Баварії. Для Вірца, вочевидь, в Англії. Їм належить узяти на себе відповідальність і навчитися керувати грою, не втрачаючи своєї спонтанності.
Їм також потрібно проявляти себе в складних матчах, проти найсильніших суперників. У таких іграх не завжди виходить блищати індивідуально. Головне там — вистояти, проявити наполегливість. Це той момент, коли індивідуальної майстерності вже недостатньо. Тоді на перший план виходять надійність, характер, зрілість і стабільність.
Як же цим гравцям розвиватися далі? Мусіалі потрібно чітко визначити роль у «Баварії». Не універсал, здатний грати скрізь, а диригент у фінальній третині поля. Його дриблінг має застосовуватися там, де обіграш захисника справді змінює хід гри.
Ліонель Мессі рано зрозумів, що іноді не варто бігти, а потрібно дочекатися ідеального моменту для удару. Мусіала часто хоче зробити занадто багато відразу. На мій погляд, Вірта краще відчуває момент і дозволяє ситуації розвиватися. Однак йому потрібно стати більш витривалим у фізичному плані", — сказав Лам.
Раніше повідомлялося, що Баєр відхилив другу пропозицію Ліверпуля за Вірца в розмірі 130 мільйонів євро.