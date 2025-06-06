Німеччина

Легендарний німець відзначив Мусіалу та Вірца.

Легенда німецького футболу Філіпп Лам висловився про півзахисників збірної Німеччини Флоріана Вірца та Джамала Мусіалу. Його слова наводить The Athletic.

"Німеччина може бути щаслива, що у неї є Флоріан Вірц і Джамал Мусіала. Це два чудових футболісти, які вселяють величезні надії на майбутнє — як для своїх клубів, так і для національної збірної.

Але найдивовижніше в них те, що вони немов народжені з величезним талантом і призначені для футболу — це видно з їхньої гри. Обидва постійно вимагають м'яч і готові в будь-який момент піти в обведення один на один.

У Вірца неймовірний перший дотик, і він з надзвичайною легкістю змінює швидкість. Мусіала практично нерозлучний із м'ячем. Він може обіграти суперника з місця. Навіть у найбільш насиченій обороні він знаходить проломи.

У багатьох країнах немає й одного плеймейкера такого рівня. У Німеччині їх два. Вони — художники на полі. Сміливі, креативні, інстинктивні. Але що особливо мені в них подобається — Вірц і Мусіала грають на команду. Вони взаємодіють з усіма партнерами по команді, багато працюють без м'яча, допомагають в обороні. Це їхня спільна якість.

І все ж вони багато в чому різняться. Мусіала більш грайливий. Він немов кошеня з клубком шерсті. Він більше варіює свої позиції — то з'являється зліва, то справа, опускається в глибину, а потім трьома швидкими дотиками проникає до штрафного. Він грає захоплююче, хоч і не завжди з чіткою метою.

Вірц, навпаки, не просто хоче брати участь в атакувальній грі — він хоче бути її вирішальним елементом. Він більш прямолінійний і зібраний. Він чекає, вичікує момент і здатний змінити темп гри одним дотиком або пасом. У будь-якому разі, зараз для обох настає етап дорослішання. Для Мусіали — з новим контрактом у Баварії. Для Вірца, вочевидь, в Англії. Їм належить узяти на себе відповідальність і навчитися керувати грою, не втрачаючи своєї спонтанності.

Їм також потрібно проявляти себе в складних матчах, проти найсильніших суперників. У таких іграх не завжди виходить блищати індивідуально. Головне там — вистояти, проявити наполегливість. Це той момент, коли індивідуальної майстерності вже недостатньо. Тоді на перший план виходять надійність, характер, зрілість і стабільність.

Як же цим гравцям розвиватися далі? Мусіалі потрібно чітко визначити роль у «Баварії». Не універсал, здатний грати скрізь, а диригент у фінальній третині поля. Його дриблінг має застосовуватися там, де обіграш захисника справді змінює хід гри.

Ліонель Мессі рано зрозумів, що іноді не варто бігти, а потрібно дочекатися ідеального моменту для удару. Мусіала часто хоче зробити занадто багато відразу. На мій погляд, Вірта краще відчуває момент і дозволяє ситуації розвиватися. Однак йому потрібно стати більш витривалим у фізичному плані", — сказав Лам.

Раніше повідомлялося, що Баєр відхилив другу пропозицію Ліверпуля за Вірца в розмірі 130 мільйонів євро.