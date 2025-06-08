Німеччина

"Шваби" можуть посилитися плеймейкером шведського Юргордена.

Атакувальний півзахисник Юргордена Тобіас Гулліксен опинився в сфері інтересів Штутгарта, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сторони вже розпочали обговорення потенційного трансферу 21-річного норвежця. Повідомляється, що виконавець оцінюється в 5 млн євро.

Протягом сезону-2024/25 Тобіас відзначився шістьма голами й чотирма асистами в 32-х матчах усіх турнірів. Він допоміг Юргордену досягнути півфіналу плей-оф Ліги конференцій і був визнаний найкращим молодим гравцем єврокубка.

У Штутгарті Гулліксен може замінити свого колегу за позицією Енцо Мійо, на якого націлився Париж. "Шваби" також розглядають кандидатури талантів Баварії (Пауль Ваннер) і Барселони (Ноа Дарвіх).