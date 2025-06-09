Камерунець збирає валізи до Леверкузена.
Christian Kofane, getty images
09 червня 2025, 18:00
Леверкузенський Баєр знаходиться за крок від підписання нападника іспанського Альбасете Крістіана Кофане. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, леверкузенці активували відступні за 18-річного камерунця в розмірі 5 млн. євро. Кофане підпише контракт із Баєром до літа 2029 року.
Минулого сезону Крістан Кофане відіграв за Альбасете 20 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль не готовий платити 150 мільйонів за Вірца.