Німеччина

Камерунець збирає валізи до Леверкузена.

Леверкузенський Баєр знаходиться за крок від підписання нападника іспанського Альбасете Крістіана Кофане. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, леверкузенці активували відступні за 18-річного камерунця в розмірі 5 млн. євро. Кофане підпише контракт із Баєром до літа 2029 року.

Минулого сезону Крістан Кофане відіграв за Альбасете 20 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль не готовий платити 150 мільйонів за Вірца.