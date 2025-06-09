Німеччина

Іспанський вінгер може стати пріоритетною ціллю мюнхенців на тлі невизначеності щодо трансферу Баркола.

Мюнхенська Баварія продовжує пошуки підсилення лівого флангу атаки у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE, німецький гранд активізував перемовини з Ніко Вільямсом — вінгером Атлетіка з Більбао, який має чинну клаусулу у розмірі приблизно 60 мільйонів євро.

На тлі невизначеності щодо можливого трансферу Бредлі Баркола з ПСЖ, саме Вільямс стає головною альтернативою. У Баварії вже відбулися зустрічі й обговорення з представниками гравця.

Серед переваг трансферу — чітко прописана сума викупу, однак складність полягає у високих фінансових запитах самого футболіста. В Атлетіку 22-річний вінгер заробляє від 7 до 8 мільйонів євро на рік після сплати податків.

За інформацією джерела, Вільямс позитивно ставиться до можливого переходу в Баварію, і саме тому переговори набули нового імпульсу в останні дні.