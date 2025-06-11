Німеччина

Леверкузенцям потрібен новий центральний захисник.

Баєр додав центрального захисника Севільї Лоїка Баде до свого трансферного шортлиста, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що крім 25-річного француза леверкузенський клуб також цікавиться Джареллом Квансою з Ліверпуля. "Фармацевти" шукають заміну Йонатану Та, який перебрався до Баварії.

Прощання Та з Баєром: Я хочу бути найкращою версією себе

Контракт Баде із Севільєю розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 25 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно Баєр оголосив про підписання вихованця ПСЖ.