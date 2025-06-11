Леверкузенцям потрібен новий центральний захисник.
Лоїк Баде, Getty Images
11 червня 2025, 18:29
Баєр додав центрального захисника Севільї Лоїка Баде до свого трансферного шортлиста, передає журналіст Фабріціо Романо.
Повідомляється, що крім 25-річного француза леверкузенський клуб також цікавиться Джареллом Квансою з Ліверпуля. "Фармацевти" шукають заміну Йонатану Та, який перебрався до Баварії.
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Контракт Баде із Севільєю розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 25 млн євро.
Нагадаємо, нещодавно Баєр оголосив про підписання вихованця ПСЖ.