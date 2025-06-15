Німеччина

Інтерес до Шика проявляють кілька клубів.

Нападник Баєра Патрік Шик не планує змінювати клуб цього літа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 29-річний форвард зацікавлений у можливості працювати з новим головним тренером команди Еріком тен Гагом.

Раніше повідомлялось, що інтерес до гравця проявляють кілька клубів з АПЛ та Серії А, зокрема Арсенал, Манчестер Юнайтед і Челсі. Однак сам футболіст схиляється до того, щоб залишитися в Леверкузені.

Шик захищає кольори німецького клубу з 2020 року. У сезоні-2024/25 він взяв участь у 45 матчах, забив 27 голів і віддав одну результативну передачу. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість чеського нападника становить 27 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Гарначо хоче залишитися в АПЛ.