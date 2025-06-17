Німеччина

21-річний футболіст грав за Динамо у сезоні-2023/24.

Загребське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання нападника мюнхенської Баварії Габріела Відовича.

Деталі угоди з 21-річним хорватом не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 1,2 мільйона євро. Також Баварія отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.

Додамо, що Відович вже виступав у складі загребського клубу у сезоні-2023/24 на правах оренди.

Минулого сезону Відович провів шість поєдинків, у яких відіграв на полі 70 хвилин.