Німеччина

Стів Черундоло високо оцінив досвід і менталітет ветерана Баварії та не приховує зацікавленості у його підписанні.

Головний тренер Лос-Анджелеса Стів Черундоло прокоментував можливий перехід легенди мюнхенської Баварії Томаса Мюллера до клубу MLS. Американський фахівець не приховує, що був би радий бачити німецького ветерана у своєму складі.

— Звичайно, я був би радий, якби він приєднався до нас. Томас ідеально підходить нам своєю особистістю, досвідом, а також менталітетом. Той, хто думає, що Лос-Анджелес — це тільки погода і шоу, серйозно помиляється. Ми хочемо вигравати титули. А Мюллер знає, як це робити. Томас розуміє гру як ніхто інший. Позиція за нападником йому підходить – це спрацює для нас, і він нам дуже допоможе. Але про це ми поговоримо, коли настане час, — сказав Черундоло.

У сезоні 2024/25 Томас Мюллер провів за Баварію 45 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу вісім голів і 8 асистів. Контракт футболіста з мюнхенським клубом добігає кінця, тому не виключено, що найближчим часом він змінить Європу на США.

Раніше стало відомо, що Мюллер зрівнявся з Гіггзом за кількістю перемог у топ-5 лігах Європи.