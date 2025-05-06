Німеччина

Німець у 13 раз став чемпіоном своєї країни.

Мюнхенська Баварія за два тури до закінчення сезону оформила чемпіонський титул у німецькій Бундеслізі після того, як леверкузенський Баєр не зміг обіграти Фрайбург (2:2).

За інформацією Opta, півзахисник мюнхенської команди Томас Мюллер став 13-кратним чемпіоном Німеччини.

Завдяки цьому 35-річний німець зрівнявся із легендарним рекордом вінгера Манчестер Юнайтед Раяна Гіггза, який був єдиним гравцем, якому вдавалося стільки разів брати чемпіонство у топ-5 лігах Європи.

Цього сезону Мюллер провів 42 матчі, в яких забив шість м'ячів та віддав шість гольових передач.

Додамо, що Мюллер залишить Баварію влітку та стане вільним агентом. Його майбутній клуб поки невідомий.