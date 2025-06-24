17-річний німець змінив клубну прописку.
Фернандо Дікес, ФК Гамбург
24 червня 2025, 09:42
Гамбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Лепцига Фернандо Дікесом.
Деталі угоди із 17-річним німцем не розголошуються.
Зазначається, що Дікес тренуватиметься з основною командою, а також виступатиме у складі молодіжного складу.
Фернандо виступав в академії "биків" з 2020 року — на його рахунку 71 матч у складі юнацьких команд.
У минулій кампанії Дікес провів 26 матчів, сім із яких на нуль за 39 пропущених м'ячів.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Гамбург посів друге місце у Другій Бундеслізі та вийшов у елітний дивізіон чемпіонату Німеччини.